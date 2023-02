Badminton: Bernardo Atilano eliminado nos oitavos de final no Irão

Portuguêsperdeu em Teerão com Syabda Belawa, de Singapura.

O português Bernardo Atilano foi eliminado nos oitavos de final dos Internacionais do Irão de badminton, perdendo em Teerão com Syabda Belawa, de Singapura, num torneio a que chegou à meia-final na edição anterior.

O número um nacional, 85.º classificado do ranking mundial e aqui o quarto pré-designado, caiu ante o 117.º da hierarquia internacional e 13.º pré-designado, perdendo por 21-13 e 21-13.

"Não consegui defender a meia-final do ano passado, mas tendo em conta o nível deste ano, não posso ficar desiludido com a minha prestação. (...) Três boas prestações da minha parte [ao longo do torneio, com duas vitórias e uma derrota], com boas sensações", destacou o atleta, numa publicação na rede social Facebook em que lembrou que não sentiu "dores no tornozelo", como durante a época de 2022.