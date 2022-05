Austrália recebe Mundial de râguebi de 2027, Estados Unidos organizam o de 2031

A vontade dos responsáveis do râguebi mundial de "exportar" a modalidade para os Estados Unidos está na base da atribuição também da organização do Campeonato do Mundo feminino de 2033, enquanto as edições anteriores serão realizadas em Inglaterra (2025) e Austrália (2029)

A Austrália vai organizar o Mundial de râguebi de 2027 e os Estados Unidos serão anfitriões da edição de 2031, uma estreia absoluta da prova em solo norte-americano, anunciou hoje o World Rugby, organismo regulador da modalidade.

A vontade dos responsáveis do râguebi mundial de "exportar" a modalidade para os Estados Unidos está na base da atribuição também da organização do Campeonato do Mundo feminino de 2033, enquanto as edições anteriores serão realizadas em Inglaterra (2025) e Austrália (2029).

"Hoje, designámos três anfitriões excecionais para os Mundiais de râguebi - Inglaterra, Austrália e Estados Unidos -, que conferem uma oportunidade única de estimular o crescimento e alcance do râguebi no mundo", assinalou o presidente do World Rugby, Bill Beaumont.

As escolhas do organismo "assentam numa nova abordagem na organização de torneios", com vista a promover o "desenvolvimento sustentável, nomeadamente, nos Estados Unidos e para o râguebi feminino, permitindo ao desporto concretizar o seu potencial dentro e fora do campo".

A candidatura norte-americana teve o apoio do presidente do Estados Unidos, Joe Biden, que enviou uma carta ao World Rugby em abril nesse sentido.

A Inglaterra já acolheu dois Mundiais masculinos (1991, em conjunto com outros países, e 2015, isoladamente), e um feminino (2010), enquanto a Austrália foi coorganizadora do campeonato masculino de 1987, com a Nova Zelândia, e de 2003.