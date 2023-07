Austrália estabelece novo recorde mundial dos 4x100 metros livres mistos

Redação com Lusa

Este é o terceiro recorde do mundo batido pela Austrália nas estafetas do Mundial de Fukuoka (Japão), após os conseguidos pelas estafetas femininas nos 4x100 e 4x200 livres

A Austrália estabeleceu este sábado um novo recorde do Mundo de 4x100 metros livres mistos, na final dos Mundiais de Fukuoka, retirando 55 centésimas à melhor marca mundial que já lhe pertencia.

O quarteto composto por Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Mollie O'Callaghan e Shayna Jack nadou a distância em 03.18,83 minutos, pulverizando a anterior melhor marca mundial (03.19,38), estabelecido também pelos australianos nos Mundiais de Budapeste (Hungria) de 2022 - apenas Shayna Jack não fazia parte dessa estafeta, que na altura era integrada por Madison Wilson.

Os Estados Unidos ficaram com a prata (03.20,82 minutos) e a Grã-Bretanha com o bronze (03.21,68), com novo recorde europeu dos 4x100 metros livres mistos.