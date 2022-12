Austrália bate recorde mundial dos 4x50 metros estilos femininos em piscina curta

A equipa constituída por Mollie O'Callaghan, Chelsea Hodges, Emma McKeon e Madison Wilson bateu a anterior marca de 1.42,38, que era partilhada por Estados Unidos e Suécia

A equipa australiana bateu este sábado o recorde mundial feminino dos 4x50 metros estilos em piscina curta, conquistando a medalha de ouro na final dos Mundiais que decorrem na cidade australiana de Melbourne, com o tempo de 1.42,35 minutos.

A equipa constituída por Mollie O'Callaghan, Chelsea Hodges, Emma McKeon e Madison Wilson bateu a anterior marca de 1.42,38, que era partilhada por Estados Unidos e Suécia desde dezembro de 2021.

As norte-americanas acabaram a prova no segundo lugar e garantiram a prata, com a marca de 1.42,41, enquanto as suecas foram hoje terceiras, com o registo de 1.42,43.