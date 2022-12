Piscina curta: Austrália bate recorde mundial dos 4x200 metros livres femininos

Redação com Lusa

A Austrália bateu esta quarta-feira o recorde mundial feminino dos 4x200 metros livres em piscina curta, conquistando a medalha de ouro na final dos Mundiais que decorrem na cidade australiana de Melbourne, com o tempo de 7.30,87 minutos.

A equipa constituída por Madison Wilson, Mollie O'Callaghan, Leah Neale e Lani Pallister baixou em quase dois segundos (1,98) o anterior máximo, que se cifrava em 7.32,85 e tinha sido estabelecido por uma estafeta dos Países Baixos, em 2014.

A Austrália superou por larga margem o Canadá, que tinha vencido nos Mundiais do ano passado, em Abu Dhabi, e concluiu a prova em 7.34,47 minutos, com os Estados Unidos a fecharem o pódio, com o tempo de 7.34,70.