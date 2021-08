Auriol Dongmo vence meeting de Budapeste

Atleta somou, com este triunfo, mais oito pontos para a classificação da Liga Diamante

A portuguesa Auriol Dongmo venceu, esta terça-feira, o concurso do lançamento do peso do Grande Prémio da Hungria, com a marca de 19,35 metros.

A recordista nacional, quarta classificada em Tóquio'2020, confirmou o estatuto de atleta mais forte em competição, já que nenhuma das integrantes do pódio olímpico esteve em competição.

Apesar do 'meeting' ser do Circuito Continental, com o nível bronze, a atleta portuguesa pontuou para a Liga Diamante.

Com o cancelamento das etapas previstas para cidades chinesas, a Liga Diamante fez uma distribuição de algumas provas por outros 'meetings' e o lançamento do peso feminino acabou por ter prova em Budapeste.

Dongmo somou mais oito pontos, cimentando a liderança que já lhe pertencia na classificação de acesso à final da Liga Diamante, em Zurique (08 e 09 de setembro).

A vitória da atleta do Sporting assentou na polémica regra, nos concursos da Liga Diamante, que estipula que o ordenamento das três primeiras se faz pelo sexto e último lançamento.

A lançadora lusa tinha 19,20 metros no final do quinto ensaio, sendo segunda atrás da norte-americana Maggie Ewen (19,22 metros).

Na final a três tudo mudou - Auriol Dongmo melhorou para 19,35 metros, vindo a vencer, enquanto a sueca Fanny Roos lançou 19,01 metros, superando a norte-americana Ewen que não conseguiu melhor que 18,38 metros nessa ronda final, terminando em terceira.