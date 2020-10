Atual presidente lidera a única lista às eleições na federação de ténis de mesa

Prazo para entrega de candidaturas às eleições para a direção da FPTM terminou esta quinta-feira

O atual presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM), Pedro Moura, lidera a única lista candidata às eleições para o quadriénio 2020/24, a realizar em 31 de outubro, indicou esta quinta-feira o organismo.

O prazo para entrega de candidaturas às eleições para a direção da FPTM terminou esta quinta-feira e apenas se apresentou uma lista ao sufrágio marcado para o dia 31 de outubro, em assembleia eleitoral a realizar na sede, em Lisboa, entre as 14h00 e as 16h00.

A única proposta apresentada, denominada "Próxima Geração - A Força de um Legado", tem como candidato a presidente da direção, Pedro Moura, presidente da FPTM desde 2012.

A lista integra ainda Maria Inês da Graça Louro como presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Alvoeiro da Silva do Conselho Fiscal, Paulo Jorge Leal Martins do Conselho de Arbitragem, Joana Maria Coimbra Castanheiras do Conselho de Disciplina e Nuno Miguel Santos Ribeiro do Conselho de Justiça.