Atletismo de Portugal cai para nono no segundo dia dos Jogos Europeus

A seleção portuguesa de atletismo caiu para o nono lugar após o segundo de três dias de campeonato da Europa de seleções, integrado no programa dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, em dia de prata de Isaac Nader.

Isaac Nader, 23 anos, cumpriu a sua prova em 3.37,37 minutos, apenas superado pelo espanhol Mohamed Katir, 42 centésimos de segundo mais rápido (3.36,95): o pódio ficou completo com o neerlandês Niels Larós (3.37,59).

Esta é a terceira medalha para o atletismo português neste europeu de seleções, depois do ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso e a prata de João Coelho nos 400 metros.

De resto, a estafeta feminina 4x100 metros conseguiu bater o recorde nacional que já lhe pertencia, uma vez que Lorene Bazolo, Arialis Martinez, Rosalina Santos e Íris Silva correram a distância em 44,27 segundos, suficientes para o nono lugar global.

Ao fim de 25 (de 37) eventos pontuáveis, Portugal é nono, com 211,50 pontos, expectavelmente já distante da luta por medalhas, mas com larga margem sobre os três últimos dos 16 que compõem a elite do atletismo.

Os noruegueses (em 14.º com 161 pontos), a Turquia (15.ª com 160), e a Bélgica (16.ª com 159) estão de momento em risco de descida.

Já a estafeta masculina da mesma distância fez a melhor marca da época, 39,74, com Carlos Nascimento, Gabriel Maia, Delvis Santos e André Prazeres, enquanto Yuben Munary fez a melhor marca pessoal da carreira nos 400 metros barreiras, com 50,79.

Sisínio Ambriz estabeleceu a melhor marca europeia sub-20 do ano nos 110 metros barreiras, com 13,85 segundos, o 11.º melhor registo da prova, que teve recorde dos campeonatos, do suíço Jason Joseph (13,12).

Uma das boas surpresas do dia foi o resultado de Fatoumata Diallo, com 55,57 segundos nos mesmos 400 barreiras, que são também recorde pessoal, acabando no sétimo lugar final.

Com 72,03 metros, Décio Andrade conseguiu o sexto lugar no lançamento do martelo, enquanto Ivo Tavares não foi além do 12.º no salto em comprimento, com 7,40 metros.

Evelise Veiga, no triplo salto "órfão" da vice-campeã olímpica Patrícia Mamona, fez melhor marca da temporada, com 12,80 metros, com Patrícia Silva (2.01,82 minutos) em oitavo nos 800 metros.

No lançamento do disco, Emanuel Sousa foi o oitavo melhor, com 59,44, e Catarina Queirós foi 12.ª nos 100 metros barreiras, com Marta Onofre 16.ª, e última, no salto com vara, com 3,90 metros.

Portugal soma até ao momento oito pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.