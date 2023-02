Atletas ucranianos mortos nas trincheiras: números totais são avassaladores

Os ataques russos terão provocado a morte de 231 desportistas, entre atletas e treinadores ucranianos.

"Na última semana mais de 10 jovens atletas ucranianos foram mortos em Bakhmut". A frase, proferida a 7 de fevereiro deste ano, pertence a Olha Saladukha, atleta ucraniana, campeã europeia do triplo salto.

Ao cabo de um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, 10 pode parecer apenas um número. Mas, reflete com tremenda violência que uma guerra não escolhe vítimas e todos podem ser vítimas.

O facto é que os números totais são mais avassaladores. Ao cabo de um ano de conflito, segundo as autoridades ucranianas, os ataques russos provocaram a morte de 231 atletas e treinadores. E foram ainda a causa da destruição de 343 instalações desportivas em solo ucraniano.

A guerra começou a 24 de fevereiro de 2022 e as notícias dando conta da morte de desportistas não tardaram a surgir. Uma semana depois da Rússia invadir a Ucrânia, os primeiros nomes chegaram às notícias de todo o mundo: os futebolistas Vitalii Sapylo (21 anos) e Dmytro Martynenko (25 anos). Sapylo morreu em combate, enquanto servia o exército ucraniano. Dmytro Martynenko morreu na sequência de um bombardeamento russo que atingiu o apartamento da família.

Agora, numa altura em que se assinala a passagem do primeiro ano do maior conflito militar na Europa desde a II Guerra Mundial, a Ucrânia combate também no desporto. Uma batalha para que o COI abdique da ideia de permitir a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2014. Recordando que 45 das 71 medalhas russas em Tóquio"2022 foram conquistadas por atletas com ligações às forças armadas da Rússia.

Dmytro Sharpar

Dmytro Sharpar, patinador ucraniano de 25 anos, morreu nos arredores de Bakhmut, palco de uma das mais terríveis batalhas da guerra. Participou nos Jogos da Juventude.

Oleksi Tsibko

O ex-capitão da seleção de râguebi da Ucrânia, Oleksi Tsibko, morreu em combate na zona de Bucha, uma das cidades-mártir do primeiro ano de guerra. Tinha 55 anos.

Katya Dyachenko

Tinha apenas 11 anos quando uma bomba atingiu o apartamento onde vivia em Mariupol. A ginasta Katya Dyachenko é uma das mais jovens vítimas da guerra iniciada pela Rússia.

Yevhen Obedinsky

A invasão da Ucrânia provocou a morte a outro ex-capitão de uma seleção ucraniana. Yevhen Obedinsky, jogador de pólo aquático, morreu aos 39 anos em Mariupol.

Yevgeny Malyshev

Yevgeny Malyshev, de 19 anos, morreu nos primeiros dias da invasão russa. O atleta de biatlo vivia em Karkhiv, uma das cidades mais atingidas por bombas e mísseis russos.

Volodymyr Androshchuk

Volodymyr Androshchuk foi campeão de sub-20 de decatlo na Ucrânia. Morreu aos 22 anos ao serviço das forças armadas da Ucrânia em Bakhmut, na região do Donbass.