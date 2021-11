Atletas olímpicos e paralímpicos apelam à luta contra alterações climáticas

Redação com Lusa

Mais de 50 atletas juntaram-se para um vídeo divulgado esta segunda-feira.

Um vídeo produzido com o apoio do Comité Olímpico Internacional (COI), com mais de 50 atletas olímpicos e paralímpicos, incita os líderes mundiais a cumprir a agenda climática para os próximos anos.

A mensagem, divulgada esta segunda-feira, acontece no momento em que governos mundiais e representantes de empresas e da sociedade civil se reúnem na 26.ª Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre alterações climáticas (COP26), esta semana, em Glasgow, na Escócia.

Iniciado por Hannah Mills, bicampeã olímpica em vela e a mais condecorada velejadora britânica de todos os tempos, e a remadora olímpica britânica Melissa Wilson, o vídeo apresenta, entre outros, o três vezes medalhado olímpico Pau Gasol (basquetebol, Espanha), o bicampeão olímpico e recordista mundial de maratonas Eliud Kipchoge (atletismo, Quénia), o campeão olímpico de Tóquio'2020 Tom Daley (saltos para a água, Grã-Bretanha) e a campeã olímpica de Tóquio'2020 Emma Twigg (remo, Nova Zelândia).

Os atletas relembram os desafios e obstáculos que superaram enquanto perseguiam a excelência em Tóquio'2020 e pedem aos líderes mundiais que façam o mesmo ao reunirem-se nas "Olimpíadas das Cúpulas do Clima", para decidir sobre a resposta global à crise climática.

"O sonho olímpico é ser o melhor e isso não significa apenas competir ou ganhar medalhas, significa ser um bom cidadão. Sinto que temos a responsabilidade de usar as nossas plataformas para destacar a necessidade de todos vivermos e operarmos de forma mais responsável", disse Mills.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos reúnem-se até 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, na COP26, para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

Veja o vídeo: