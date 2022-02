Atleta finlandês disputou prova em Pequim'2022 com... o pénis congelado

Atleta da Finlândia esquiou sob uma temperatura bem abaixo de zero e, pese a sensação desconfortável, foi até ao fim. Percurso necessitou até de ser excecionalmente encurtado

Alguns daqueles que disputam os Jogos Olímpicos de Inverno não enfrentam apenas adversários, mas também adversidades. Prova disso foi o que aconteceu a Remi Lindholm. O atleta, numa prova de 50km de cross-country, sob 17 graus negativos, em Pequim, "sentiu" o pénis congelado, o que tornou a tarefa numa "luta".

"Podem imaginar que parte do meu corpo estava um pouco congelada quando acabei", afirmou o esquiador, de 24 anos, à imprensa finlandesa. "Foi uma das piores competições em que já participei. Foi uma luta. Quando começou a aquecer depois da prova, a dor foi insuportável", descreveu Lindholm, que utilizou um dispositivo de aquecimento para repor a temperatura na zona genital.

O frio era tal que a prova - uma das mais exigentes dos Jogos Olímpicos de Inverno - foi encurtada pela organização devido aos efeitos que as condições extremas poderiam causar aos atletas. A hipotermia pode, inclusive, causar a falência de determinados órgãos e originar, por isso, um ataque cardíaco.

Por essa razão, os esquiadores, que habitualmente, em provas de cross country, queimam uma média de mil calorias por hora e vários sucumbem, na meta, ao esforço físico, apenas trilharam 30 dos 50 quilómetros previstos.

Estes atletas, não obstante estas consequências originadas pelo tempo gélido, mantêm-se quentes devido à temperatura do corpo - contrastante com a ambiente - gerada durante a prova, mas os fatos usados oferecem pouca proteção. Caso contrário, Remi Lindholm não teria ficado com a zona genital congelada.