Assembleia Plenária do COP suspensa depois de indisposição de José Manuel Constantino

José Manuel Constantino, presidente do COP

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, sentiu-se mal e acabou por ir ao hospital, para ser observado. A Assembleia Plenária do organismo foi suspensa.

A Assembleia Plenária do Comité Olímpico de Portugal (COP), que iniciou esta terça-feira, foi interrompida e, posteriormente, suspensa, devido a uma indisposição do presidente do COP, José Manuel Constantino, que foi encaminhado para o hospital para ser observado.

A reunião tinha como objetivo discutir e votar o Relatório da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o Plano de Atividades e Orçamento para 2022 e a tramitação das eleições para os órgãos sociais do COP.

Em comunicado, o COP informa que "oportunamente, serão prestadas mais informações".