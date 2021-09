Cascais Padel Master: dupla número um do mundo nas meias-finais

Juan Lebrón e Ale Galán, líderes do ranking do World Padel Tour, acederam esta sexta-feira às meias-finais do Cascais Padel Master.

Os espanhóis Juan Lebrón e Ale Galán, líderes do ranking do World Padel Tour, acederam esta sexta-feira às meias-finais do Cascais Padel Master, nos Jardins do Casino Estoril, onde Marta Ortega e Marta Marrero eliminaram a dupla número um.

Foi uma jornada dedicada aos quartos de final do terceiro torneio de categoria Master da temporada e, se Lebrón/Galán foram bem sucedidos, Alejandra Salazar e Gemma Triay, que comandam a hierarquia mundial feminina, foram surpreendidas.

Na prova masculina, a dupla número um confirmou o seu favoritismo diante de Jerónimo Luque e Javier Rico Dasi, por 6-3 e 6-4, e vai defrontar na próxima fase da prova os argentinos Maximiliano Sánchez e Luciano Capra, que derrotaram hoje, num encontro mais equilibrado, o compatriota Agustín Tapia e o brasileiro Pablo Lima, com os parciais de 7-5 e 6-3.

A outra meia-final masculina do Cascais Padel Master será discutida entre os jovens argentinos Federico Chingotto e Juan Tello, após o triunfo ante Arturo Manso/Javier Ruiz, por duplo 6-4, e Paquito Navarro e Martin Di Nenno, que eliminaram Adrián Allemandi/Jorge Nieto Ruíz em três renhidos "sets", por 7-6 (7-1), 4-6 e 7-5.

Entre as senhoras, além Ortega e Marrero terem afastado Salazar e Triay, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, para assegurarem o regresso às meias-finais nos Jardins do Casino Estoril e um duelo com Delfina Brea e Tamara Icardo, Lucía Sainz e Beatriz González também alcançaram a manutenção na prova.

Depois de bater a formação Elisabet Amadriaín/Carolina Navarro, a número quatro mundial e a parceira, que figura no sétimo posto do 'ranking', vão ter como adversárias Ariana Sánchez (3.ª WPT) e Paula Josemaría (5.ª WPT), que se impuseram a Aranzazu Osoro e Victoria Iglésias, dupla revelação da época, por 5-7, 6-3 e 6-1.