Mike Tyson: "Drogo-me com veneno de sapo. Antes disto estava um caco"

Lenda do boxe falou sobre a mais recente aventura fora dos ringues

A vida de Mike Tyson continua a ser recheada de extravagâncias. Agora, a lenda do boxe admitiu drogar-se com... veneno de sapo.

"Ingeri o veneno deste sapo 53 vezes, mas nada se comparou à primeira vez, em que 'morri'. Fi-lo como um desafio. Estava a usar drogas pesadas como cocaína, então por que não? É outra dimensão. Antes disto estava um caco. O adversário mais difícil que já enfrentei fui eu mesmo. Tinha baixa autoestima, algo que costuma acontecer com pessoas que têm grandes egos. Mas isto tira-te o ego", afirmou, em declarações proferidas ao "The New York Post".

Tyson não só está satisfeito, como também explicou as melhorias nas relações familiares que a nova aventura trouxe. "As pessoas veem como mudei. A minha mente não entende o que se passou, mas a minha vida melhorou por completo. O único objetivo do sapo é que alcances o teu potencial máximo e vejas o mundo de outra maneira, que somos todos iguais e tudo é amor", afirmou.