As 100 medalhas internacionais da carreira de Fernando Pimenta

Palmarés do canoísta limiano impressiona

Fernando Pimenta chegou este domingo às 100 medalhas internacionais na carreira, ao ser ouro na prova de K1 5000 metros na Taça do Mundo de Szeged, na Hungria. O melhor canoísta português de todos os tempos começou a ganhar em 2005 (ouro no Festival Olímpico da Juventude em K4 500), ainda passou em branco os anos de 2006 e 2008, mas, desde então, foi sempre a somar.

Eis então o currículo completo do limiano a nível internacional:

2020 (3 medalhas)

1º Lugar em K1 5000m - Taça do Mundo - Szeged, Hungria

1º Lugar em K1 1000m - Taça do Mundo - Szeged, Hungria

3º Lugar em K1 500m - Taça do Mundo - Szeged, Hungria

2019 (15 medalhas)

3º Lugar em K1 1000m - Campeonato do Mundo - Szeged, Hungria

3º Lugar em K1 5000m - Campeonato do Mundo - Szeged, Hungria

2º Lugar em k1 1000m - Jogos Europeus - Minsk, Bielorrússia

2º Lugar em k1 5000m - Jogos Europeus - Minsk, Bielorrússia

1º Lugar em K1 1000m - I Taça do Mundo - Poznan, Polónia

1º Lugar em K1 500m - I Taça do Mundo - Poznan, Polónia

1º Lugar em K1 5000m - II Taça do Mundo - Duisburgo, Alemanha

3º Lugar em K1 500m - II Taça do Mundo - Duisburgo, Alemanha

2º Lugar em K1 1000m - Teste Olímpico - Tóquio, Japão

1º lugar em K1 1000m - Taça do Presidenta da Rússia - Moscovo, Rússia

1º lugar em K1 3000m - Taça do Presidenta da Rússia - Moscovo, Rússia

3º lugar em K2 1000m - Taça do Presidenta da Rússia - Moscovo, Rússia

3º Lugar em K4 500m - Taça do Presidente da Rússia - Moscovo, Rússia

1º Lugar em K1 700m - Super Taça ICF - Linyi, China

3º Lugar em K1 300m - Super Taça ICF - Linyi, China

2018 (12 medalhas)

1º Lugar em K1 1000m - Campeonato do Mundo - Portugal

1º Lugar em K1 5000m - Campeonato do Mundo - Portugal

2º Lugar em K1 500m - Jogos do Mediterrâneo - Espanha

1º Lugar em k1 1000m - Campeonato da Europa - Sérvia

2º Lugar em k1 5000m - Campeonato da Europa - Sérvia

3º Lugar em k1 500m - Campeonato da Europa - Sérvia

1º Lugar em K1 1000m - I Taça do Mundo - Hungria

1º Lugar em K1 5000m - I Taça do Mundo - Hungria

2º Lugar em K1 500m - I Taça do Mundo - Hungria

1º lugar em K1 1000m - Taça do Presidenta da Rússia

3º Lugar em K2 1000m - Taça do Presidente da Russia

1º Lugar em K1 600m - Super Taça ICF - Shangai, China

2017 (8 medalhas)

2º Lugar em k1 1000m - Campeonato do Mundo - República Checa

1º Lugar em k1 5000m - Campeonato do Mundo - República Checa

1º Lugar em k1 1000m - Campeonato da Europa - Bulgária

2º Lugar em k1 5000m - Campeonato da Europa - Bulgária

1º Lugar em K1 1000m - I Taça do Mundo - Portugal

2º Lugar em K1 5000m - I Taça do Mundo - Portugal

2º Lugar em K1 500m - I Taça do Mundo - Portugal

2º Lugar em K1 1000m - II Taça do Mundo - Hungria

2016 (5 medalhas)

1º Lugar em K1 1000m - Campeonato da Europa - Rússia

1º Lugar em K1 5000m - Campeonato da Europa - Rússia

3º Lugar em K1 1000m - III Taça do Mundo - Portugal

2º Lugar em K1 5000m - III Taça do Mundo - Portugal

1º Lugar em K1 5000m - I Taça do Mundo - Alemanha

2015 (12 medalhas)

1º Lugar em K1 500m - Race of Giants na CanoeSprint/WorldCupCity - Hamburgo, Alemanha

1º Lugar em K1 1000m - Race of Giants na CanoeSprint/WorldCupCity - Hamburgo, Alemanha

1º Lugar em K1 1000m - Teste Olímpico - Brasil

3º Lugar em K1 1000m - Taça do Presidenta da Rússia

2º Lugar em K4 1000m - Taça do Presidenta da Rússia

3º Lugar em K1 1000m - Campeonato do Mundo - Itália

2º Lugar em K1 1000m - Jogos Europeus - Azerbaijão

2º Lugar em K1 5000m - Jogos Europeus - Azerbaijão

1º Lugar em K1 1000m - I Taça do Mundo - Portugal

1º Lugar em K1 5000m - I Taça do Mundo - Portugal

3º Lugar em K1 1000m - Campeonato da Europa - República Checa

2º Lugar em K4 1000m - Campeonato da Europa - República Checa

2014 (9 medalhas)

2º Lugar em K4 1000m - Campeonato do Mundo - Rússia

3º Lugar em K1 1000m - Taça do Presidente da Rússia

3º Lugar em k1 5000m - Campeonato da Europa - Alemanha

3º Lugar em k4 1000m - Campeonato da Europa - Alemanha

3º Lugar em K1 1000m - II Taça do Mundo - República Checa

2º Lugar em K2 500m - II Taça do Mundo - República Checa

3º Lugar em K1 1000m - I Taça do Mundo - Itália 2014

3º Lugar em K2 500m - I Taça do Mundo - Itália 2014

2º Lugar em K1 5000m - I Taça do Mundo - Itália 2014

2013 - (7 medalhas)

1.º Lugar em K1 1000m - Universíadas - Rússia

1.º Lugar em K1 500m - Universíadas - Rússia

2º Lugar em K4 1000m - Campeonato da Europa - Portugal

2º Lugar em K1 5000m - Campeonato da Europa - Portugal

3º Lugar em K2 500m - I Taça do Mundo - Hungria

7º Lugar em K1 5000m - I Taça do Mundo - Hungria

2º Lugar em K4 1000m - II Taça do Mundo - República Checa

1º Lugar em K2 500m - II Taça do Mundo - República Checa

2012 (5 medalhas)

2.º Lugar em K1 2000 metros - Jogos Olímpicos - Londres, Inglaterra

2.º Lugar em K1 maratonas sub-23 - Campeonato do Mundo - Itália

3º Lugar em K1 maratonas sénior - Campeonato do Mundo - Itália

3º Lugar em K2 1000m - I Taça do Mundo - Poznan, Polónia

1º Lugar em K2 1000m - Prova de apuramento olímpico - Polónia

2011 (10 medalhas)

3º Lugar em K2 500m - Campeonato da Europa de Sub-23 - Croácia

2º Lugar em K1 1000m - Campeonato da Europa de Sub-23 - Croácia

1º Lugar em K4 1000m - Campeonato da Europa de Séniores - Sérvia

3º Lugar em K1 1000m - Campeonato da Europa de Séniores - Sérvia

2º Lugar em k1 1000m - II Taça do Mundo Racice - República Checa

3º Lugar em k4 1000m - II Taça do Mundo Racice - República Checa

1º Lugar em k1 5000m - II Taça do Mundo Racice - República Checa

1º Lugar em k2 1000m - I Taça do Mundo Poznan - Polónia

1º Lugar em k4 1000m - I Taça do Mundo Poznan - Polónia

3º Lugar em k1 5000m - I Taça do Mundo Poznan - Polonia

2010 (6 medalhas)

2º Lugar em K2 500m - Campeonato do Mundo de Séniores - Polónia

3º Lugar em K1 maratonas sub-23 - Campeonato do Mundo - Espanha

2º Lugar em K2 500m - Taça do Mundo - Hungria

3º Lugar em K2 200m - Campeonato da Europa sub-23 - Rússia

1º Lugar em K2 500m - Campeonato da Europa sub-23 - Rússia

3º Lugar em K2 500m - Campeonato da Europa - Espanha

2009 (3 medalhas)

1º Lugar em K1 1000m - Campeonato da Europa sub-23 - Polónia

2º Lugar em K1 maratonas sub-23 - Campeonato do Mundo - Portugal

3º Lugar em K1 500m - Campeonato da Europa sub-23 - Polónia

2007 (4 medalhas)

1º Lugar em K1 1000mts - Campeonato da Europa de juniores e sub23 - Belgrado, Sérvia

2º Lugar em K1 500m - Campeonato da Europa de juniores e Sub23 - Belgrado, Sérvia

2º Lugar em K1 500m - Regatas internacionais de Bochum - Alemanha

2º Lugar em K1 1000m - Regatas internacionais de Bochum - Alemanha

2005 (1 medalha)

1º Lugar em K4 500m - Festival Olímpico da Juventude Europeia - Lignano, Itália