Aritz Aranburu vence Capítulo Perfeito em Carcavelos

O espanhol Aritz Aranburu conquistou a oitava edição do Capítulo Perfeito, prova de surf que decorreu hoje na Praia de Carcavelos, em Cascais, com o público a ser brindado com um festival de tubos.

Com ondas acima de dois metros e vento "offshore" (terra-mar), Aritz fez 12 pontos na final, superando o norte-americano Cory Lopez (10,25), o português Pedro Boonman (6,05) e o havaiano Kiron Jabour (5,20), e venceu pela segunda vez a prova.

"É muito especial surfar aqui em Carcavelos, com o apoio do público tão próximo. O nível esteve incrível, como todos a fazerem grandes tubos. Fico contente por ganhar o campeonato com ondas perfeitas e com surfistas de tão bom nível," disse Artiz Aranburu no final da competição.

O atleta espanhol venceu também o prémio Go Chill Best Score e o prémio 58 Surf Best Tube, e, pelo primeiro lugar no Capítulo Perfeito powered by Billabong, ganhou também uma bicicleta elétrica da ElectrikFatBike.

O Prémio Melhor Surfista Português da Multicare Vitality foi para Pedro Boonman, único surfista luso na final. Já Russel Bierke ganhou o prémio Atitude Ricardo dos Santos, e Clay Marzo o prémio G-Shock Best Wipeout.

"Continuamos a apostar no surf, pois temos em Cascais o maior ginásio a céu aberto. Queremos continuar a mostrar tanto em Portugal, como além-fronteiras, o que Cascais tem para oferecer e a qualidade das nossas ondas. Mas olhamos também para o surf no contexto social, pois desporto é diminuir assimetrias, é reforçar a coesão territorial. Podem contar connosco para as próximas edições do Capítulo Perfeito," assinalou Marco Pina, da Câmara Municipal de Cascais.

Por seu turno, Rui Costa, organizador do Capítulo Perfeito, destacou que esta foi mais uma edição em que ficou demonstrada a essência do Capítulo Perfeito powered by Billabong: "Ondas perfeitas, tubos, vento offshore, e performances incríveis dos melhores "tube riders" do mundo".

"Podermos fazer isto em Cascais, ao sábado, e com a praia cheia, foi uma montra incrível para o surf português. Queremos continuar a fazer cada vez melhor, e com dias assim é fácil motivar surfistas, organização e patrocinadores, cujo apoio é fundamental para voltarmos anos após ano", referiu.