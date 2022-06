AR saúda participação nacional na Taça do Mundo de canoagem e destaca Fernando Pimenta

Redação com Lusa

A Assembleia da República saudou hoje por unanimidade a participação nacional na Taça do Mundo de canoagem, que decorreu na Polónia em maio, destacando as quatro medalhas de ouro conquistadas por Fernando Pimenta.

O projeto, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, saúda "o atleta Fernando Pimenta pela conquista das quatro medalhas de ouro na Taça do Mundo de Canoagem, a 29 de maio, em Poznan Polónia 2022 e expressa as felicitações ao atleta pelo seu exemplar e contínuo percurso, desejando que todas as competições futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto".

É também saudada "a canoagem nacional que, ao colocar no pódio da importante competição os canoístas João Ribeiro, Messias Baptista, Francisca Laia e Kevin Santos mostra, mais uma vez, a vitalidade e a qualidade da modalidade no país".

No texto é referido que Pimenta, "duplo medalhado olímpico, impôs-se nas finais de K1 5.000 metros, K1 500 e K1 1.000 metros, às quais juntou o triunfo na prova mista de K2 500 metros, ao lado de Teresa Portela".

"Aos triunfos de Fernando Pimenta juntam-se ainda as medalhas conquistados por João Ribeiro e Messias Baptista (prata em K2 200 metros), Francisca Laia (prata em K1 200 metros) e Kevin Santos (bronze em K1 200 metros), na mesma competição", acrescenta-se.

O projeto destaca que "ao ganhar quatro medalhas de ouro num só dia, o canoísta limiano do Benfica alcançou um feito inédito na modalidade, facto realçado pela Federação Internacional de Canoagem" e que o coloca "a arrancar para o novo ciclo olímpico Paris2024, no topo da elite mundial".

Destacando o "percurso exemplar de Fernando Pimenta", o voto salienta que esta conquista "além de facto inédito na modalidade, é também o reflexo da vitalidade da modalidade em Portugal, patente nos feitos alcançados pelos canoístas portugueses que, no total, trouxeram da Polónia sete medalhas, configurando-se a melhor Taça do Mundo de sempre para a canoagem portuguesa".