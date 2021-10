AR congratula seleção nacional pela melhor prestação de sempre nos Mundiais de canoagem

Redação com Lusa

A Assembleia da República congratulou a prestação da seleção nacional na competição "em particular com a participação dos cinco medalhados, Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista, Francisca Laia, e Norberto Mourão".

A Assembleia da República congratulou esta sexta-feira a seleção nacional de canoagem pela melhor prestação de sempre no Mundial realizado em Copenhaga, considerando que a comitiva portuguesa prestigiou as cores nacionais.

Na iniciativa, apresentada pelo presidente da Assembleia da República e aprovada esta sexta-feira em plenário por unanimidade, lê-se que "no Campeonato do Mundo de Velocidade de Canoagem e Paracanoagem de 2021, que se disputou de 16 a 19 de setembro, em Copenhaga, na Dinamarca, a Seleção Nacional alcançou o melhor resultado de sempre da canoagem portuguesa num Mundial Sénior, ao conquistar cinco medalhas: uma de ouro, três de prata e uma de bronze".

É referido que Fernando Pimenta obteve a medalha de ouro ao sagrar-se campeão mundial de K1 1.000, e a medalha de prata na prova de K1 5.000 metros; João Ribeiro, em K1 500 metros e Messias Baptista e Francisca Laia, em K2 Mistos 200 metros, "obtiveram as duas outras medalhas de prata".

Já a medalha de bronze, completa a iniciativa, "foi atribuída a Norberto Mourão, em VL2 200 metros".

"A excelência da canoagem portuguesa, que tem vindo a afirmar-se em diferentes competições, é a demonstração clara do esforço desenvolvido pelos clubes e pela Federação Portuguesa de Canoagem, em especial na alta competição, bem como da perseverança e da capacidade desportiva dos atletas nacionais", é destacado.

Neste contexto, a Assembleia da República congratulou a prestação da seleção nacional nesta competição "em particular com a participação dos cinco medalhados, Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista, Francisca Laia, e Norberto Mourão, e demais atletas, treinadores e restante equipa técnica e dirigentes federativos, que tão bem souberam prestigiar as cores nacionais".

Estiveram presentes nas galerias vários dirigentes, treinadores e membros da equipa técnica nacional, além de atletas, entre os quais Fernando Pimenta, que foram aplaudidos de pé pelos deputados.