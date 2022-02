Apuramento para o Mundial de Râguebi: Geórgia-Rússia adiado

O encontro entre Geórgia e Rússia, da terceira jornada do Europe Championship 2022 de râguebi, foi adiado para "preservar a saúde e segurança de todos os jogadores funcionários", anunciou esta quinta-feira a organização do torneio.

"Considerando a atual situação, a Rugby Europe decidiu adiar o jogo entre Geórgia e Rússia, marcado para 27 de fevereiro, em Tbilissi", lê-se num comunicado publicado na página do organismo que tutela o râguebi europeu.

A Rugby Europe não adiantou, no entanto, mais qualquer detalhe sobre o assunto ou futuros jogos da seleção russa, que tem visita a Portugal marcada para 19 de março, na última jornada do Championship de 2022, que coincide com a segunda volta do apuramento para o Mundial.

"Não faremos mais quaisquer comentários neste momento sobre este assunto", finaliza o documento, que confirma também o cancelamento do campeonato de râguebi na neve, previsto para o próximo fim de semana, em Moscovo, mas confirma a realização do Espanha-Rússia em râguebi feminino, no sábado, em Madrid.

O encontro entre Geórgia e Rússia contava também para o apuramento para o Mundial de França2023 e a Geórgia deveria ser a primeira equipa a assegurar o apuramento, em caso de vitória sobre os russos.

Roménia, Espanha e Portugal também estão na 'corrida' pelo apuramento, sendo que os 'lobos' recebem no sábado os Países Baixos, nas Caldas da Rainha, e os espanhóis e os romenos defrontam-se no domingo, em Madrid.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.