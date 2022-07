APCVD aplicou 195 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos em 2022

Lisboa, 10/06/2015 - O Casa Pia AtlŽtico Clube recebeu esta tarde no Est‡dio do Pina Manique, o Varzim Sport Clube, em jogo da 2¼ m‹o do Play - Off do Campeonato Nacional de Seniores para a subida de divis‹o. Festa do Varzim que sobe ‡ II Liga, a PSP teve de intervir para conter alguns adeptos do Varzim. ( FocusCelebration / Global Imagens )

Fotografia: FocusCelebration / Global Imagens