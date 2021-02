Aos 43 anos, Tom Brady ainda bate recordes de vendas: "Um fenómeno"

Quarter-back prepara-se para discutir a Super Bowl pela 11.ª vez na carreira, perseguindo o sétimo título da NFL

A dias de disputar a Super Bowl pela 11.ª vez na carreira, Tom Brady, de 43 anos, tornou-se o melhor jogador da NFL de sempre nas vendas no período de duas semanas entre a conquista da Conferência Nacional e a grande final, segundo a Fanatics, parceiro oficial de e-commerce da liga norte-americana.

Cumprindo a primeira temporada nos Tampa Bay Buccaneers, a cidade do estado da Florida é naturalmente o principal mercado do jogador, seguido de Nova Iorque, Orlando, Boston e Miami.

"Estamos a assistir uma quebra de recordes de vendas do Tom. É um fenómeno que nunca vimos antes", disse Jack Boyle, da Fanatics, ao The New York Post, sem divulgar números, mas esperando que estes subam ainda mais em caso de triunfo na noite de domingo para segunda-feira. Pode ser a sétima Super Bowl de Brady e a primeira em Tampa Bay desde 2003.

O responsável adiantou ainda que o número 12 apenas demorou três dias a seguir título de conferência a atingir o mesmo volume de vendas que teve em duas semanas em 2018.

Segundo a Fanatics, a camisola do quarter-back tinha sido líder entre 1 de agosto e 1 de novembro, enquanto na lista do sindicato de jogadores (NFLPA) foi segundo no ano de 2020 inteiro, atrás de Patrick Mahomes, dos Kansa City Chiefs e grande rival no duelo de domingo.

Segundo a NFLPA, Brady foi recordista em 2018 e 2019, quando ainda estava nos New England Patriots, tendo as vendas uma queda vertiginosa de 900 por cento aquando a sua saída.

Naqueles anos, antes de o veterano chegar a Tampa, os Buccaneers não tiveram qualquer jogador no top 50 de vendas, na lista do sindicato.