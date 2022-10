"Ao fim de muitos azares nos últimos anos, vou concretizar um sonho"

Lino Barruncho no Ironman Portugal Cascais de olho no Mundial. Raquel Rocha ambiciona top-8.

O treinador e triatleta Lino Barruncho vai concretizar no sábado o sonho de competir na distância completa do Ironman Portugal Cascais, tentando a presença no Mundial de 2023, enquanto Raquel Rocha ambiciona melhorar o oitavo lugar de 2021.

"Ao fim de muitos azares nos últimos anos, com algumas patologias associadas, inclusive no ano passado, em que estava na fase final da minha preparação e sofri uma lesão grave, vou concretizar um sonho de alinhar na partida amanhã [no sábado]", começou por afirmar o triatleta natural do Estoril.

Depois de ter disputado o half Ironman Portugal Cascais [1,9 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida] em 2018, Lino Barruncho vai estrear-se na full distance [3,8 quilómetros a nadar, 180 a pedalar e 42,195 a correr], aos 46 anos, após uma preparação que diz ter "corrido dentro do previsto."

"Acho que estou preparado, apesar de a prova de Ironman ser sempre um envelope fechado. As previsões meteorológicas são ótimas, portanto não será por aí que poderá correr mal. Será um longo dia, de conversa comigo próprio, vou tentar lidar o melhor possível com os meus demónios e tentar alcançar o melhor resultado possível", avançou Barruncho, campeão do mundo de duatlo, em 2008, e da Europa, em 2009.

O melhor resultado possível, segundo o português, treinador de triatletas como Melanie Santos, "é a qualificação para o Ironman do Havai, o Campeonato do Mundo de 2023", no seu grupo de idade [age group].

"Tudo que vier por aí é acréscimo e só não vou agarrar se não puder. Sinto-me bem, passados estes anos todos, em que já passei por atleta profissional e agora sou amador, e, apesar de a competição ser bastante exigente, acho que estou na minha melhor versão. Até estou surpreendido pela forma em que estou, mas o mais importante é colocar tudo isto amanhã [sábado] em prática", frisou Lino Barruncho, um dos cerca de 700 portugueses a participar no Ironman Portugal Cascais.

Entre a participação feminina destaque para a profissional Raquel Rocha, que em 2021 foi a melhor representante nacional no 70.3, ao terminar na oitava posição, e há três semanas conquistou o terceiro lugar do pódio, na mesma distância, no Campeonato da Europa, em Bilbau.

"A preparação correu bastante bem. Este era um dos momentos mais importantes da época, os treinos têm corrido bem, estou confiante e vou dar o meu melhor. O meu objetivo é tentar melhorar o resultado do ano passado, portanto com um top 8 já ficaria bastante contente, mas claro que quanto mais alta a posição mais feliz fico", avançou a atleta, de 29 anos, natural da Nazaré, revelando estar a atravessar "um bom momento de forma e confiante", depois do terceiro lugar no Europeu.

O Ironman Portugal Cascais vai decorrer este sábado com a participação recorde de cerca de quatro mil e 800 atletas, distribuídos pelas provas de full distance e o Ironman 73.0, a realizar entre Cascais, Sintra, Oeiras e Lisboa.