António do Vale sexto no Grande Prémio Especial em Estugarda

O cavaleiro António do Vale foi, este domingo, sexto classificado no Grande Prémio Especial de dressage do German Masters, em Estugarda, com a atleta olímpica Maria Caetano no 11.º posto.

A montar Fine Fellow, António do Vale registou uma pontuação de 70,489%, conseguindo o sexto posto do evento, enquanto Maria Caetano, com Hit Plus, repetiu o 11.º lugar do Grande Prémio de sábado, agora com 68,532%.

No dia anterior, António do Vale tinha sido oitavo em Estugarda.

A prova voltou a ser dominada pelo alemão Matthias Alexander Rath, que venceu pelo segundo dia seguido, com 75,234%, à frente de duas compatriotas, Carina Scholz, segunda com 73,596%, e Kirsten Brouwer, terceira com 72,191%.