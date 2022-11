António do Vale oitavo classificado no Grande Prémio de Estugarda

O cavaleiro português António do Vale foi hoje oitavo classificado no Grande Prémio do German Masters de dressage, em Estugarda, com a olímpica Maria Caetano em 11.º, seguindo ambos para o Grande Prémio Especial, no domingo.

Maria Caetano logrou uma pontuação de 68,718%, pouco menos do que António do Vale, que conseguiu 69,152% a montar "Fine Fellow".

A prova foi dominada pelos alemães, com Matthias Alexander Rath no topo, 74,174%, à frente de Carina Scholz, segunda com 72,413%, e Jasmin Schaudt, terceira com 72,130%.

Os dois atletas portugueses seguem, assim, para o Grande Prémio Especial, no domingo, prova final em Estugarda que reúne os 12 melhores da fase anterior.