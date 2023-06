António Costa felicita Messias Baptista e Auriol Dongmo pelos ouros nos Jogos Europeus

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou na sexta-feira os atletas Messias Baptista e Auriol Dongmo pelas medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Europeus de 2023, que decorrem em Cracóvia, na Polónia.

"Felicito os atletas Messias Baptista e Auriol Dongmo pelas medalhas de ouro conquistadas hoje nos Jogos Europeus 2023. São já cinco as medalhas conquistadas por atletas nacionais nestes Europeus, que ainda agora começaram", lê-se na publicação do chefe do Governo.

Na jornada de sexta-feira dos Jogos Europeus, Auriol Dongmo conquistou o ouro no lançamento do peso, enquanto Messias Baptista venceu a prova de K1 200 metros da canoagem, num dia marcado ainda pela prata de João Coelho nos 400 metros e pelo bronze de Francisca Laia no K1 200 metros. Na quinta-feira, Ana Cruz conquistou a medalha de bronze na prova de kata em karaté.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.