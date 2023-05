Antigo lutador de MMA morre atropelado por um autocarro no Brasil

Felipe "Cabocão" Colares tinha 29 anos. Deixa esposa e um filho de 10 meses.

Felipe "Cabocão" Colares, antigo lutar brasileiro de MMA, faleceu na passada segunda-feira, aos 29 anos, depois de ter sido atropelado por um autocarro no Rio de Janeiro, quando regressava de um treino, informa o GloboEsporte.

De acordo com Rodrigo Babi, treinador, Felipe foi rapidamente assistido pelos bombeiros e transportado para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, onde viria a falecer devido aos graves ferimentos que sofreu.

Felipe deixa esposa, Jaqueline, e um filho de 10 meses. Somou 11 vitórias e quatro derrotas no MMA e fez seis lutas no UFC entre 2019 e 2022. Treinava atualmente com a Team Nogueira.