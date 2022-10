André Arrojado substitui lesionado Anthony Alves na seleção de râguebi

Está à porta o torneio final de repescagem para o Mundial.

O pilar André Arrojado, do Técnico, foi chamado pelo selecionador de Portugal para substituir Anthony Alves na convocatória para o torneio final de repescagem para o Mundial de râguebi, disse este domingo à Lusa uma fonte federativa.

O jogador lusodescendente do Stade Montois lesionou-se, na sexta-feira, na partida frente ao Massy, da ProD2, segundo escalão profissional francês, e não recupera a tempo de representar os "lobos" na repescagem que vai definir a última seleção apurada para o França'2023.

A seleção portuguesa concentrou-se hoje numa unidade hoteleira de Lisboa e inicia a preparação da repescagem na segunda-feira, às ordens do selecionador Patrice Lagisquet, no Centro de Alto Rendimento de râguebi, no Jamor.

Os lobos viajam na quarta-feira para o Dubai, onde disputam o torneio final de repescagem, entre 06 e 18 de novembro.

Portugal vai defrontar as seleções de Hong Kong, em 06 de novembro, do Quénia, em 12 do mesmo mês, e encerra o torneio de repescagem frente aos Estados Unidos, no dia 18.

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 08 de setembro a 28 de outubro.