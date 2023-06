Andebol de praia: Portugal perde na meia-final dos Jogos Europeus

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de andebol de praia falhou esta quinta-feira o acesso à final dos Jogos Europeus da Polónia, ao perder, novamente, pelo mesmo 2-0, com a campeã europeia Hungria, em Tarnów.

Em desafios muito equilibrados os detalhes decidem e foi assim que a formação das quinas cedeu o primeiro set, por 22-20, pois Tiago Costa, o seu habitual melhor marcador, não conseguiu bater o guarda-redes em remate a três segundos do fim.

O segundo parcial foi menos equilibrado, com os pupilos de Paulo Félix a sofrerem, no início, seis pontos consecutivos, não conseguindo reentrar na discussão do resultado, que acabou em 20-14.

Gabriel Conceição, o melhor jogador do recente europeu da Nazaré, Simão Santos e José Silva foram os marcadores de serviço, todos com oito pontos, enquanto nos magiares voltou a destacar-se Atilla Kun, com 15.

No desafio de estreia destes Jogos Europeus, em Tarnów, a 85 quilómetros de Cracóvia, a Hungria já tinha sido mais forte, tendo-se imposto pelo mesmo 2-0, designadamente por 26-16 e 18-16.

Às 16h30 (horas de Lisboa), Portugal vai discutir a medalha de bronze com a Dinamarca, que perdeu, por 2-1, com a Espanha.

A seleção feminina defronta a Polónia em busca do melhor lugar entre o quinto e o oitavo.

As duas formações portuguesas foram quartas classificadas nos recentes Europeus da Nazaré.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.