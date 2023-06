Ana Rodrigues bate recorde nacional dos 100 metros bruços

No 38.º Meeting Internacional do Porto, que terminou nas piscinas de Campanhã, a olímpica melhorou um máximo que já lhe pertencia, tirando sete centésimos ao anterior registo.

A nadadora olímpica Ana Rodrigues bateu este domingo o recorde nacional dos 100 metros bruços, um dia depois de fazer o mesmo nos 50 metros, ao nadar a distância em 1.08,22 minutos.

No 38.º Meeting Internacional do Porto, que hoje terminou nas piscinas de Campanhã, a olímpica melhorou um máximo que já lhe pertencia, tirando sete centésimos ao anterior registo, que tinha fixado em 17 de dezembro de 2022, em Coimbra.

A marca foi alcançada na final A da distância, que a nadadora da Escola Desportiva de Viana venceu por larga distância, no último dia de uma prova de que foi o principal destaque.

Por pontos, a comitiva da federação de natação da Andaluzia foi a que teve melhor desempenho no meeting internacional, com 604 pontos, à frente da seleção da Suíça (577), do Benfica (374) e do Santa Olaya (374).

O último dia contou ainda com um recorde do "meeting" para Diogo Ribeiro, já apurado para Paris2024, ao nadar os 100 livres em 49,15 segundos, uma "eternidade" comparado com a marca que lhe pertence e é recorde nacional (47,98), além do mesmo feito nos 100 mariposa (52,67).

O português Andrii Govorov, de resto, estabeleceu novos máximos da prova nos 50 livres (22,48 segundos) e 50 mariposa (23,74), enquanto Tamila Holub fez o mesmo nos 1.500 metros (16.53,40 minutos).