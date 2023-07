Ana Pinho Rodrigues lesionou-se e despede-se dos Mundiais de natação

A nadadora olímpica portuguesa Ana Pinho Rodrigues vai falhar as provas dos 50 livres e 50 bruços dos Mundiais de natação, a decorrer em Fukuoka, Japão, devido a lesão, anunciou hoje a própria nas redes sociais.

"Infelizmente a minha participação no Campeonato do Mundo termina mais cedo do que previa. No dia 20 de julho, num exercício com elástico assistido, calculei mal a chegada à parede e a única coisa que senti foi o meu braço a estalar completamente e uma dor insuportável", revelou a nadadora olímpica em Londres'2012.

Foi então hospitalizada e, sem ter sido detetada qualquer fratura, ainda nadou, na madrugada de segunda-feira, as eliminatórias dos 100 metros bruços, em que conseguiu o 37.º melhor tempo, 1.09,97 minutos, longe do recorde nacional que estabeleceu já em junho, 1.08,22.

De fora ficam, então, as próximas duas distâncias, porque "as dores prevalecem" e vai "dar prioridade à recuperação e à saúde", tendo "um orgulho imenso de não ter baixado os braços".

Com mais de 100 títulos nacionais em diferentes escalões e vários recordes nacionais, Ana Pinho Rodrigues, de 29 anos, foi 35.ª em Londres'2012, nos 100 bruços, e tem no currículo um bronze nos 50 bruços dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2010, além de uma prata na mesma distância nos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022.