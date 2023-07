Lamprecht, Fleetwood e Grillo lideram no arranque do Open britânico de golfe

A 151.ª edição do Open britânico decorre até domingo, no Royal Liverpool Golf Club, em Hoylake

O sul-africano Christo Lamprecht, o inglês Tommy Fleetwood e o argentino Emiliano Grillo terminaram na frente o primeiro dia do Open britânico de golfe, todos com cinco pancadas abaixo do par, no Royal Liverpool, em Hoylake, Inglaterra.

Lamprecht fez um total de 66 pancadas na primeira ronda do 'major' britânico, com sete birdies (uma pancada abaixo do par), e dois bogeys (uma pancada acima do par), enquanto Fleetwood entregou um cartão com seis birdies e um bogey.

Já o sul-americano Grillo registou sete birdies e dois bogeys.

