AML quer apoio da Câmara de Lisboa na construção do Museu Olímpico

Na apresentação da recomendação, o deputado municipal do PS Jorge Marques, que é também presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, disse que o projeto do Museu Olímpico está na fase final, em que falta a construção do edifício, que ficará localizado nesta freguesia de Lisboa.

A Assembleia Municipal de Lisboa decidiu esta terça-feira recomendar à Câmara que apoie a construção do Museu Olímpico, promovido pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), tendo o vereador do Desporto afirmado que a autarquia já se disponibilizou para ser parceira.

Proposta pelo grupo municipal do PS, a recomendação pela construção do Museu Olímpico foi viabilizada com a abstenção de PSD e MPT e os votos a favor de BE, Livre, PEV, PCP, dois deputados independentes dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PS, PAN, IL, PPM, Aliança e CDS-PP.

"O Comité Olímpico de Portugal dispõe de um espólio que tem vindo a aumentar com as doações, inclusive por parte de familiares de atletas. Um Museu Olímpico pode ser o espaço adequado para reunir o vasto acervo", lê-se na proposta do PS.

De acordo com o documento, o Museu Olímpico poderá ser um espaço pedagógico, sociocultural, de caráter científico e tecnológico que reúna testemunhos da história e cultura do movimento olímpico, "mas também um espaço que ofereça ao visitante, de forma lúdica, conhecimentos que valorizem socialmente o desporto enquanto instrumento para a promoção da paz, da união e do respeito".

Neste âmbito, a assembleia recomenda à câmara que "apoie, na medida do que for possível, a construção do Museu Olímpico" e que reúna, ao mais alto nível, com o COP, para que seja obtido "um compromisso claro" entre a autarquia e o Comité relativamente a este projeto.

Presente na reunião da assembleia, o vereador do Desporto, Ângelo Pereira (PSD), disse que já teve a oportunidade de visitar a sede e de reunir com a direção do COP, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, num encontro em que foi apresentada a ideia do museu e foi falado sobre o terreno onde seria implementado o mesmo.

"Desde a primeira hora, transmiti ao presidente do Comité Olímpico a disponibilidade da câmara municipal para ser parceira neste projeto", afirmou Ângelo Pereira, indicando que ficou por definir o modelo de participação do município no projeto.

O vereador do Desporto considerou que o projeto de construção do Museu Olímpico é "meritório e importante para a cidade", adiantando que o mesmo exige uma forte vertente financeira e patrimonial e, neste sentido, a câmara está a avaliar essa questão e irá "em breve" reunir com o COP para definir qual é o modelo e o envolvimento do município.

Na quarta-feira, o presidente do COP, José Manuel Constantino, responsabilizou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), pelo atraso na construção do Museu Olímpico, esperando que o autarca encontre tempo para o receber.

"[O Museu Olímpico] está parado. Nós pedimos uma reunião ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o engenheiro Carlos Moedas, que nos remeteu para um vereador. O presidente do Comité Olímpico de Portugal não é recebido por vereadores. Ou é recebido pelo presidente ou não é recebido", argumentou.

A construção do Museu Olímpico/Casa do Olimpismo, ao lado do COP, foi uma das três prioridades elencadas por José Manuel Constantino, em março de 2022, para o seu último mandato à frente da instituição, notando, na altura, que tinha menos de três anos para concretizar o projeto.