Amarante Golf Open vai integrar o circuito da Federação Portuguesa de Golfe

Circuito federativo será, assim, composto por seis etapas, disputada por jogadores amadores e profissionais

O Amarante Golf Open, em junho, vai integrar o Circuito da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), cujo primeiro torneio vai ser disputado no fim de semana no Montado Golf Resort, em Palmela, anunciou, esta quinta-feira, o organismo.

O Circuito da FPG foi lançado em 2021 com cinco etapas, disputadas ao longo da temporada por jogadores amadores e profissionais, e este ano vai contemplar mais uma prova, no caso o Amarante Golf Open, que está agendado para entre 10 e 12 de junho e vai distribuir 15 mil euros em prémios monetários.

Depois da assinatura do protocolo entre a Federação Portuguesa de Golfe e o Amarante Golf Club, com o patrocínio da Câmara Municipal de Amarante, o novo torneio vai integrar o 'ranking' do Circuito da FPG e juntar na mesma prova amadores e profissionais, sendo que o vencedor, neste caso, receberá um prémio de 7.500 euros, o valor global de cada uma das restantes cinco provas do circuito.

O primeiro torneio do Circuito da FPG vai ser disputado no sábado e no domingo, no Montado Hotel & Golf Resort e vai contar com a presença dos profissionais Tomás Melo Gouveia, jogador do Challenge Tour, João Girão, Tomás Silva, Hugo Santos, Tiago Cruz, Leonor Bessa e Susana Ribeiro, assim como dos amadores Pedro Clare Neves, Pedro Sousa Machado, Sofia Barroso Sá e Ana da Costa Rodrigues, entre vários outros.

A prova inaugural do Circuito da FPG servirá ainda de preparação para o 92.º Internacional Amador de Portugal, que, depois de ter decorrido em maio em 2021, devido à pandemia provocada pela covid-19, este ano retoma a data original e será realizado, entre 09 e 12 de fevereiro, no traçado Par 72 de Palmela.