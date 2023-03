Amado da Silva recandidata-se a "último mandato" na Federação de râguebi

As eleições para o quadriénio 2023/27 foram convocadas, esta semana, para 20 de abril, cerca de três semanas após a eleição dos delegados representantes dos jogadores, árbitros e treinadores, prevista para 29 de março.

O presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), Carlos Amado da Silva, vai recandidatar-se a "um último mandato" nas próximas eleições para os órgãos sociais do organismo, disse esta sexta-feira o dirigente à agência Lusa.

As eleições para o quadriénio 2023/27 foram convocadas, esta semana, para 20 de abril, cerca de três semanas após a eleição dos delegados representantes dos jogadores, árbitros e treinadores, prevista para 29 de março.

"Não fazia sentido não continuar. Há um processo de continuidade que não foi feito na minha passagem anterior pela FPR e deu no que deu. Por isso, será a minha última candidatura, sem dúvida, para deixar o râguebi português no sítio onde ele deve estar", justificou Amado da Silva.

O dirigente já tinha presidido à FPR entre 2010 e 2015, quando perdeu as eleições para Luís Cassiano Neves, que não completou o seu mandato, demitindo-se em 2018 e deixando o organismo entregue a uma Comissão de Gestão até ao ato eleitoral do ano seguinte.

Amado da Silva voltou a ser eleito em abril de 2019, vencendo uma lista liderada por Lourenço Fernandes Thomaz, com 59 votos contra 41, num total de 101 delegados votantes.

"Os objetivos para os próximos quatro anos passam por dar estabilidade ao râguebi, qualificar Portugal para o Mundial Austrália'2027, regressar ao Circuito Mundial de sevens, recuperar financeiramente a FPR e, fundamental, concluir as obras do Centro de Alto Rendimento do Jamor", delineou o presidente em funções.

Amado da Silva definiu ainda a "subida da seleção feminina ao primeiro escalão", que pode ser consumada ainda neste mandato, e a sua "manutenção no Championship tanto no râguebi de 15 como nos "sevens", onde já está", como "etapas" para "repor o râguebi onde devia estar e, depois, sair calmamente".

No decorrer do atual mandato de Carlos Amado da Silva, a seleção portuguesa de râguebi subiu ao Championship, principal escalão europeu da modalidade (com exceção do torneio das Seis Nações), após um interregno de três anos no escalão inferior, e qualificou-se para o Mundial França'2023.

Será apenas a segunda participação de sempre de Portugal no Mundial, após a histórica campanha dos lobos no França'2007.

Até ao momento, não foi anunciada qualquer outra candidatura aos órgãos sociais da FPR.

Quaisquer candidaturas terão de ser dirigidas ao presidente da mesa de Assembleia Geral e entregues na sede da FPR até 5 de abril.

As eleições para os órgãos sociais da FPR realizam-se de quatro em quatro anos, desde 2011, após a adequação dos estatutos do organismo ao, então, novo Regime Jurídico das Federações Desportivas.