"Ainda estamos a meio dos Mundiais de vela. Continuamos com as esperanças intactas

DTN elogia desempenho "fantástico" de Diogo Costa e Carolina João

O diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Vela (FPV), Luís Rocha, exultou hoje com o triunfo de Diogo Rocha e Carolina João na única regata de 470 dos Mundiais de Haia, num dia com "outros desempenhos positivos".

"O Diogo e a Carolina foram fantásticos acabaram por subir de 21.º para oitavos, em posição de qualificação para Paris2024, e com isso vão continuar na frota de ouro. Foi um dia extremamente positivo para eles", elogiou, em declarações à Lusa.

Inicialmente segundos classificados, os lusos apresentaram um protesto contra a dupla italiana, vencedora, mas que acabou desclassificada - os portugueses seguem com 29 pontos em competição comandada pelos japoneses Keiju Okada e Miho Yoshioka, com nove.

"Em ILCA 6 foi um dia também muito positivo. A Vasileia Karachaliou descartou o 25.º e foi sexta na outra, estando agora em 15.ª quando os 16 melhores vão aos Jogos", elucidou.

Além da classe 470 e ILCA 6, também em ILCA 7 a federação deposita boas esperanças de apuramento já nesta primeira fase, contudo hoje não houve provas desta classe, dadas as "correntes fortes e vento fraco", que assim impediram Eduardo Marques, Santiago Sampaio e Lourenço Mateus de ir para o mar.

"Ainda estamos a meio dos Mundiais e muita coisa vai ainda acontecer. Continuamos com as esperanças intactas para vários apuramentos. Temos de continuar focados e as contas fazem-se no fim", completou.

Aaron Sarmiento, treinador de Diogo Costa e Carolina João, elogiou a "inteligência e capacidade" dos seus pupilos em lidar com as "adversidades".

"Foi uma regata muito difícil, com vento muito instável. Mas a verdade é que eles estiveram sempre muito bem, indo ganhando posições ao longo da prova. Este Mundial é muito, muito difícil e vai ficar bastante gente boa de fora dos Jogos. Para já, eles estão dentro. Que continuem como até agora", completou.

Os Mundiais de vela, primeira fase de apuramento olímpico, reúnem cerca de 1.400 atletas de 81 países em Haia, até 20 de agosto.

Na capital dos Países Baixos decorre a primeira fase de qualificação para Paris2024, sendo que, posteriormente, há um período de repescagem europeu - datas e locais distintos para as diferentes classes -, antes de um último evento, mundial, em França, para atribuição das derradeiras vagas.