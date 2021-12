Águas abertas: estafeta mista portuguesa foi sétima na Taça do Mundo

Competição realizada em Abu Dhabi.

A seleção portuguesa composta por Mafalda Rosa, Diogo Cardoso, Angélica André e Tiago Campos terminou esta quarta-feira na sétima posição a estafeta mista de 4x1.500 metros, da Taça do Mundo de Abu Dhabi, de natação em águas abertas.

Na prova mista, que contou com a participação de 10 equipas, o quarteto luso nadou de forma alternada entre nadadores masculinos e femininos, tendo terminado à frente das equipas do Brasil, da Ucrânia e do Cazaquistão, com o tempo de 01:09.05 horas.

A Itália venceu a prova, com 01:06.49, com pouco mais de dois segundos de vantagem sobre a Hungria (01:06.51), segunda, que terminou à frente da Alemanha (01:07.29), terceira classificada.

Na quinta-feira, Diogo Cardoso e Tiago Campos competem na prova de 10 km masculina, e Angélica André e Mafalda Rosa nadam a mesma distância na prova feminina.