Afonso Santos é campeão mundial em remo de mar

Júnior obteve em Oeiras o segundo título mundial português da modalidade. Madalena Peça foi medalha de bronze em juniores femininos

Afonso Santos, em skiff (barco de um elemento), sagrou-se este sábado, em Oeiras, campeão do mundo júnior de remo de mar. O jovem remador português venceu na final o francês Mathias Soldati e garantiu o segundo título mundial da história do remo nacional.

"É uma vitória que tem um sabor especial para mim, para o meu país, para o meu clube e para a minha modalidade. Serve para abrir os horizontes e mostrar que o remo é uma modalidade linda e que merece ter mais atenção em Portugal. Um dia gostava de competir nos Jogos Olímpicos e trazer uma medalha de ouro para Portugal", sublinhou o jovem, de apenas 16 anos, apesar de já competir no escalão júnior.

Depois da exibição de sexta-feira, onde se destacou de toda a concorrência, Afonso Santos começou o sábado com a vitória na meia-final frente ao espanhol Miguel Sallas Cordoba, batendo mais uma vez o recorde do percurso. Na final, o atleta português cumpriu os 500 metros de slalom em 3m04s, menos 27 segundos do que o francês Mathias Soldati. A medalha de bronze ficou com o tunisino Frigui Bilel, que se superiorizou ao jovem norte-americano.

A também júnior Madalena Peça, em skiff, conquistou a medalha de bronze, ao derrotar a norte-americana, Britt Wotovich na regata decisiva. A portuguesa apenas foi derrotada na meia-final pela vencedora, a tunisina Hela Belhaj Mohamed. A prata foi para Zuzanna Sarek, remadora francesa.

O Campeonato do Mundo de Remo de Mar disputa-se na Praia da Torre, em Oeiras, até ao próximo dia 2 de outubro. Pelo areal vão passar mais de 1024 remadores de 34 países, divididos em duas distâncias. A modalidade de sprint terá 500 metros, enquanto a prova de fundo, disputada a partir de terça-feira, será disputada na distância de 4.000 metros nas eliminatórias e 6.000 metros nas finais.