Açores: adeptos voltam aos recintos desportivos mas decisão não engloba Santa Clara

Abrange apenas as ilhas consideradas de baixo risco de infeção.

Os adeptos estão de regresso aos recintos desportivos no arquipélago dos Açores. A alteração foi esta quinta-feira anunciada por Clélio Meneses, Secretário Regional da Saúde e do Desporto. Entra em vigor a partir das 00h00 desta sexta-feira e vai abranger apenas as ilhas consideradas de baixo risco de infeção.

A única exceção é a Ilha de São Miguel, que mantém a situação de alto risco de contágio. Significa isto que o Santa Clara, na I Liga, ainda não terá público no estádio de São Miguel.

Na Ilha Terceira, por exemplo, no Campeonato de Portugal de futebol, Liga Portuguesa de Basquetebol ou primeira divisão de voleibol passa a ser permitida a presença de 25% da lotação de cada recinto. "É preferível ter esta lotação devidamente controlada do que ter situações como as que vemos em alguns campos dos Açores, com pessoas nos pastos ou em cima de carrinhas, em altos aglomerados que não cumprem as medidas da segurança", justificou o governante com as pastas da Saúde e do Desporto nos Açores.

A Região regista esta quinta-feira 643 casos positivos ativos, 621 dos quais na Ilha de São Miguel.