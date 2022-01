Abdel Larrinaga é o terceiro melhor português de sempre no heptatlo

Redação com Lusa

Atleta do Sporting fez mais pontos do que em 2019 e melhorou em seis provas relativamente à performance de há três anos, o último a ser realizado

Abdel Larrinaga bateu, este domingo, em Braga o seu recorde pessoal no heptatlo, com 5.857 pontos, passando a ser o terceiro melhor português de sempre nessa especialidade das provas combinadas.

Larrinaga, nascido em Cuba há 27 anos e naturalizado português em 2018, fica assim apenas atrás do recorde nacional de Samuel Remédios (5.980 em 2018) e do histórico Mário Aníbal (5.930 em 2000).

O atleta do Sporting participou extracompetição nos Nacionais para os escalões jovens, de juvenis a sub-23, que se realizaram este fim de semana na pista coberta de Braga.

Larrinaga progrediu de 5.294 pontos em 2019 para os 5.857 e melhorou em seis das sete provas relativamente ao seu heptatlo de há três anos, o único que realizara até este domingo.

Manuel Dias, também a concorrer extra e que seguia em segundo lugar após as provas do primeiro dia, não compareceu à jornada de hoje. O campeão nacional sub-23 foi Diogo Meneses (Juventude Vidigalense), com 4.731 pontos.