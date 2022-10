"A proposta da Alemanha foi a mais interessante, tenho mais controlo sobre os jogadores"

Redação com Lusa

O ex-treinador do Direito e antigo selecionador português de râguebi de sete acertou os últimos detalhes com a Rugby Deutschland (RD) durante o fim de semana, em Espanha, à margem do torneio internacional Elche 7s, e vai, agora, liderar o "programa totalmente profissional" alemão.

A entrada no Circuito Mundial de râguebi "sevens" é "o objetivo mais querido" da Alemanha, disse esta segunda-feira à agência Lusa o português António Aguilar, poucas horas após ser anunciado como novo selecionador daquele país.

"Tive algumas propostas de seleções internacionais, mas a da Alemanha foi a mais interessante, especialmente porque tenho mais controlo sobre os jogadores. Tem um projeto profissional e, não posso esconder, é muito estável financeiramente. É um projeto muito aliciante", explicou o antigo internacional português.

O râguebi sevens "deu um salto ainda maior" na Alemanha "desde que passou a ser modalidade olímpica", graças ao forte "apoio do governo alemão", disse António Aguilar, que assinou contrato até ao final de 2023 com algumas "cláusulas de renovação automática" em função do cumprimento de "determinados objetivos".

"A qualificação para a repescagem olímpica, ou mesmo diretamente para os Jogos Olímpicos, a entrada no Circuito Mundial ou sermos campeões da Europa são os objetivos, mas diria que entrar no Circuito é o objetivo principal. Já estiveram quase a conseguir por cinco vezes, mas é sempre difícil", visto que só uma seleção em todo o mundo tem direito, anualmente, à "promoção", revelou Aguilar.

A Alemanha, de resto, foi campeã europeia de râguebi "sevens" em 2019 e sagrou-se vice-campeã por três vezes nos últimos cinco anos, sendo que a competição não se disputou em 2020, devido à pandemia de covid-19.

O "namoro" de Aguilar com a RD já era antigo, mas a federação alemã "decidiu, entretanto, contratar o Damian [McGrath], um treinador com um currículo mais forte", que assumiu, entretanto, o comando da seleção do Quénia.

O sul-africano Philip Snyman ainda orientou o "wolfpack" no Mundial, em setembro, mas assumiu, depois, o comando da seleção da África do Sul e as "portas" voltaram a abrir-se para Aguilar.

"Já tinha tido conversações com eles antes de assumir o Direito. Conheço bem o Manu [Manuel Wilhelm] dos tempos em que estava com Portugal, tínhamos uma boa relação. Desta vez não havia entraves, tínhamos ambos disponibilidade e acabámos por acertar", disse o técnico à Lusa.

António Aguilar, de 44 anos, disputou três Campeonatos do Mundo de sevens e participou em 10 edições das Sevens World Seves Series.

Foi sete vezes campeão europeu pela seleção portuguesa de sevens e somou 84 internacionalizações de râguebi de 15, incluindo três jogos no Mundial de França'2007.

Com 24 ensaios ao serviço dos lobos, continua a deter o recorde de ensaios pela seleção portuguesa de râguebi.

Foi selecionador de sevens de Portugal entre 2015 e 2019, antes de assumir o comando técnico da equipa do Direito, no campeonato português de râguebi, que deixou no final da época de 2021/22.