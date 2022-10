A natureza encurtou o Triangle, mas duplicou o desafio nos Açores

O próximo evento Azores Trail Run é a Ultra Blue Island, que acontece no Faial, de 5 a 7 de maio de 2023

A oitava edição do Triangle Adventure, que reuniu o maior números de participantes de sempre, teve um adversário incapaz de ser vencido: a natureza dos Açores. Ondas de cinco metros impediram a ligação marítima entre as ilhas do Pico e São Jorge - transportadora marítima cancelou a ligação de barco -, oferecendo aos atletas um dia de descanso depois dos 27 quilómetros da etapa "Da Vinha à Montanha", que, tal como o nome indica, partiu junto ao mar, na Madalena, cruzou a paisagem da Cultura da Vinha - classificada como património mundial pela UNESCO - , e levou os atletas até ao ponto mais alto de Portugal. Épico, portanto. Ainda que só os mais rápidos tenham conseguido subir ao Pico, visto que com a rápida degradação das condições meteorológicas, a organização suspendeu a subida. Foi a primeira vitória da natureza dos Açores, que tem tanto de bela como de caprichosa.

Com um dia de pausa, os atletas acordaram domingo no Faial, prontos para a etapa "Trail dos Vulcões", um percurso circular com partida e chegada na paisagem lunar do Vulcão dos Capelinhos. A chuva da manhã deu lugar a algum vento, que, a par da nebulosidade na zona alta da ilha, exigiu o máximo dos atletas, dos voluntários e da organização. Ainda assim, foram 114 os atletas a arrecadar a tão ambicionada e merecida medalha "finisher", nesta edição que fica para a história como uma das mais desafiantes de sempre.

"Este tipo de eventos não precisa de ser realizado no verão. Temos mostrado que é viável organizar eventos como este fora da época alta, porque a Região é atrativa todo o ano para quem quer vir desfrutar da nossa natureza e, ao mesmo tempo, desafiar-se numa prova desportiva", referiu Mário Leal, da organização

O próximo evento Azores Trail Run é a Ultra Blue Island, que acontece no Faial, de 5 a 7 de maio de 2023.

Resultado

Geral masculina

Virgílio Gomes, da equipa CPA Trail Team (06h32)

Fernando Santos, Vikings Trail running / CCR Acabideche (06h52)

Paulo Castro, Clube EFACEC (06h55)

Geral Feminina

Ercília Machado, (07h28)

Kristina Kucar, da Eslovénia, (07h33)

Rebeca Branco, da equipa Trail do Texugo, (07h50)