A mensagem de Conor McGregor que deixou os fãs de MMA com água na boca

Lutador irlandês encarou a derrota de forma positiva e já aponta a novo combate com o norte-americano.

O regresso de Conor McGregor ao UFC não correu como o lutador irlandês esperava: na madrugada de domingo, o "Notorious" foi derrotado por Dustin Poirier por KO técnico, naquela que foi uma espécie de "vingança" pelo resultado do primeiro combate entre ambos, datado de 2014.

Os minutos que se seguiram ao combate ficaram marcados por demonstrações de desportivismo e respeito de parte a parte e, já durante o dia de domingo, McGregor recorreu às redes sociais para fazer um curto balanço, aproveitando também para deixar o mundo das artes marciais mistas com água na boca: no horizonte do carismático atleta está já um novo duelo com Poirier.

"Obrigado a todos pelo apoio! Não foi a minha melhor noite/madrugada lá dentro, mas foi um grande combate, que servirá para melhorar. Estou entusiasmado com a trilogia de arromba que tenho em mãos. O Dustin é um grande atleta e estou ansioso por lutar novamente com ele. Que Deus nos abençoe a todos", escreveu Conor McGregor no Instagram.