"Cansaço" traiu seleção feminina de futebol de praia nos Jogos Europeus.

O selecionador português de futebol de praia feminino, Alan Cavalcanti, considerou que o "cansaço" traiu as suas pupilas na derrota das meias-finais por 3-1 ante a Ucrânia, mas convicto de que vão conquistar a medalha de bronze.

"Foi pela parte física. A areia está muito, muito pesada, muito difícil de jogar. E são muitos jogos para quem tem pouco tempo de preparação. Ficou complicado. É desgaste de jogo para jogo. Até para o masculino é difícil, imaginem para as miúdas, com muito pouco treino", lamentou.

No desafio que valia uma vaga na final do torneio, que contou somente com seis equipas, Portugal cometeu alguns erros, nomeadamente o da guarda-redes Jamila que ofereceu o segundo tento à Ucrânia, que na altura valia o 2-1. "Agora é jogar com inteligência. Errámos, pagámos por isso. É levantar a cabeça para sábado", sintetizou.

Alan Cavalcanti elogiou a "determinação gigante" das suas atletas, contudo entende que "o cansaço superou tudo". "Ontem [na quinta-feira] tivemos um jogo muito difícil [2-1 à Polónia] e hoje o cansaço superou tudo. Ainda temos o pódio para tentar o terceiro lugar. Queríamos ser campeões. É levantar a cabeça para estarmos no pódio", vincou.

O selecionador reconheceu que "não é fácil" lidar com o insucesso de hoje, contudo recordou que "só mostra quem é campeão quem dá a volta em 24 horas".

Ainda esta sexta-feira, a seleção masculina defronta a Suíça na meia-final da competição.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.