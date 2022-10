"30 medalhas? Não há segredo, mas muito trabalho e muita dedicação"

Redação com Lusa

Foco dos agentes desportivos dita recorde de 30 medalhas da canoagem em europeus e mundiais, considera o presidente da federação da modalidade, Vítor Félix.

A canoagem portuguesa conquistou 30 medalhas este ano em campeonatos da Europa e do mundo, um recorde que o presidente da federação da modalidade (FPC) atribui ao foco de todos os agentes desportivos nos objetivos ambiciosos do organismo.

"Não há segredo, mas muito trabalho, muita dedicação por parte dos atletas e das equipas técnicas, de toda a estrutura da federação, através de um sistema desportivo com muito rigor, muito foco no alto rendimento, nos objetivos da federação que apontam sempre o pódio como o principal objetivo em todas as competições", explicou Vítor Félix, em declarações à agência Lusa.

Na velocidade, foram quatro medalhas nos mundiais, cinco nos europeus, quatro nos mundiais juniores e sub-23, e outras tantas nos europeus destas categorias.

Nas maratonas, foram sete pódios nos mundiais de Ponte de Lima e três nos europeus, além de um nos World Games e mais um nos europeus e outro nos mundiais de canoagem de mar.

"Trinta medalhas para a canoagem portuguesa é de facto a melhor época desportiva de sempre para a nossa modalidade [o recorde eram 27, em 2021], que tem sempre a fasquia muito elevada. Foi de facto um ano excecional e temos a consciência de que será muito difícil de igualar ou ultrapassar", assumiu o dirigente.

A estas três dezenas de medalhas em europeus e mundiais há a acrescentar 12 pódios no cômputo das duas Taças do Mundo de velocidade e seis na única que houve nas maratonas.

Leia também Benfica "Quando tiver 20, 21 ou 22 anos, António Silva vai ser uma bomba" Hélder Cristóvão, antigo central e treinador que burilou Rúben Dias, esteve no jogo com o PSG e saiu sem qualquer dúvida de que o clube português tem em mãos mais um defesa com qualidade para chegar à elite mundial.

Só em europeus e mundiais, Fernando Pimenta lidera com oito pódios (tem mais sete em Taças do Mundo, que ajudam ao recorde pessoal de 15 medalhas internacionais numa só época), seguido da júnior Beatriz Fernandes, com sete, enquanto nas maratonas lidera José Ramalho, com três.

"Temos vários jovens talentos (...) capazes de assegurar o futuro", congratulou-se o presidente da FPC, apostado em continuar a fazer da canoagem "a modalidade que mais medalhas conquista para Portugal".

Paralelamente, Vítor Félix lembra que a FPC é "uma máquina a organizar eventos desportivos de excelência", recordando o facto de já ter promovido europeus e mundiais absolutos de pista e de maratonas, bem como o Mundial de caiaque de mar, que se disputou quinta-feira, entre Viana do Castelo e Esposende.

Das 30 medalhas que entraram para a história da canoagem, sete são de ouro, nove de prata e 14 de bronze.