"15 anos depois, apuramento épico para o Mundial": Governo felicita seleção de râguebi

Redação com Lusa

A seleção portuguesa qualificou-se após empatar esta sexta-feira com os Estados Unidos 16-16, no Dubai, na terceira e última jornada do torneio final de repescagem para a competição.

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, elogiou esta sexta-feira o "apuramento épico" da seleção portuguesa de râguebi para o Campeonato do Mundo que vai decorrer em França, em 2023.

"15 anos depois, apuramento épico da nossa Seleção Nacional de Rugby para o Campeonato do Mundo - França 2023! Muitos parabéns a todos!", escreveu o governante, no Twitter.

