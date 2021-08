Vítor Lopes termina B-NL Challenge Trophy no 54.º lugar

O B-NL Challenge Trophy foi conquistado pelo espanhol Alfredo Garcia-Heredia

O golfista português Vítor Lopes terminou hoje no 54.º lugar o B-NL Challenge Trophy, em Spijk, nos Países Baixos, com um total de 287 pancadas, três acima do par do campo.

Na derradeira ronda do torneio pontuável para o Challenge Tour, o golfista luso teve o pior desempenho dos quatro dias de prova, entregando um cartão com 74 "shots", três acima do par, que o fez cair 19 posições face à véspera.

Nesta quarta volta ao percurso holandês, Vítor Lopes registou três "birdies" (uma pancada abaixo do par) e seis "bogeys" (uma acima).

O B-NL Challenge Trophy foi conquistado pelo espanhol Alfredo Garcia-Heredia, que superou o islandês Haraldur Magnus, o norte-irlandês Michael Hoey e o dinamarquês Marcus Helligkilde num "play-off", depois de todos terem terminado a quarta ronda na liderança, com um agregado de 273 pancadas, 11 abaixo do par.