Semifinal da Taça do Mundo de patinagem artística decorre em Paredes

Prova será disputada por mais de 300 atletas nas categorias de cadete, juvenil, júnior e sénior

A semifinal da atual edição da Taça do Mundo de partinagem artística vai ter lugar no Pavilhão Multiusos de Paredes, entre os dias 30 de maio (segunda-feira) e 4 de junho (sábado). A competição será disputada por 350 atletas oriundos de 13 países.

As seleções de Andorra, Austrália, Bélgica, Brasil, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Países Baixos, Nova Zelândia, Portugal, Eslovénia e Espanha serão as participantes na Taça do Mundo. Em prova, estarão atletas das categorias de cadete, juvenil, júnior e sénior, sendo que as exibições decorrem durante a tarde.