Ricardo Santos dentro do cut provisório no País de Gales

À distância mínima da manutenção em prova está o outro representante nacional, Pedro Figueiredo,

O golfista português Ricardo Santos entrou hoje pouco 'afinado' no Cazoo Open suported by Gareth Bale, mas conseguiu recuperar e colocar-se dentro do "cut" provisório, após uma estreia no Par do campo no The Celtic Manor Resort.

O profissional algarvio, de 39 anos, estreou-se com um "duplo bogey" (duas acima) no primeiro buraco e assinou um "bogey" (uma acima) no 4, mas reagiu com quatro "birdies" (uma abaixo) no 9, 11, 12 e 18, contra apenas mais um "bogey" no 15, e acabou por não perder nenhuma pancada para o campo.

"Foi um início muito mau e uma luta até ao fim, mas valeu a pena. No buraco 1 fui para o "bunker" com o "drive", depois bati com a bola no "lip" do "bunker" e ficou no mesmo sítio. Fiz "shot" para a frente, "chip" e dois "putts". Depois, no buraco 7, dei um bom "shot", senti algo diferente, que gostei, e comecei só o focar-me naquele "feeling". Não sei exatamente que aconteceu, mas comecei a jogar bem melhor", contou Santos, em declarações à Lusa.

Com 71 pancadas, Ricardo Santos ocupa o 44.º lugar no "leaderboard", empatado, e dentro do "cut" provisório, que vai apurar os 65 melhores e empatados para as últimas duas voltas.

À distância mínima da manutenção em prova está o outro representante nacional, Pedro Figueiredo, que concluiu os 18 buracos inaugurais com 73 pancadas (+2), num dia em que o sueco Vincent Norrman e o espanhol Nacho Elvira assumiram a liderança do torneio pontuável para o European Tour, ambos com 64 pancadas (-7).