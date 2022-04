Râguebi: Lusitanos XV apuram-se para a final da nova Super Cup

Franquia da FPR bateu o semi-finalista Tel-aviv Heat. Decisão da prova ocorrerá, frente a Black Lion ou Castilla y León Iberians, em 7 ou 8 de maio, em local a ainda a designar

Os Lusitanos XV venceram, este domingo, os Tel-aviv Heat por 42-26, nas meias-finais da Super Cup de râguebi, e asseguraram a presença na final da nova competição europeia que se disputará, igualmente, em Portugal.

No Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, a franquia sob responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) bateu os israelitas graças a ensaios de Manuel Cardoso Pinto (seis minutos), Tomás Appleton (29), Rodrigo Marta (41 e 61) e Jason Cornelies (77).

As transformações de Jorge Abecasis (sete e 30) e Domingos Cabral (62 e 78), assim como três penalidades dos mesmos jogadores, duas de Abecasis (22 e 57) e uma de Cabral (66), asseguraram os restantes pontos da equipa portuguesa.

Apesar de só terem conseguido disparar no marcador nos últimos 20 minutos, uma vez que, antes do segundo ensaio de Marta, perdiam por 26-25, os Lusitanos XV garantiram o direito de disputar a final frente ao vencedor do encontro entre os georgianos Black Lion e os espanhóis Castilla y León Iberians, que se disputa no domingo, às 15 horas portuguesasa

A final será disputada em 7 ou 8 de maio, em local a designar pela FPR, uma vez que a Rugby Europe determinou que o jogo decisivo se disputasse no terreno da equipa que tivesse obtido a melhor prestação na fase de grupos e os Lusitanos XV foram a única que somou seis vitórias noutros tantos encontros.

A Super Cup de râguebi é uma nova competição europeia lançada este ano pela Rugby Europe para promover o desenvolvimento da modalidade nos países emergentes. A FPR participa com os Lusitanos XV, uma equipa de franquia que inclui apenas jogadores do campeonato nacional da Divisão de Honra que sejam elegíveis para a Seleção Nacional.