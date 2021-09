Pedro Casinha sagra-se campeão mundial júnior em K1 200 metros

No sábado, Beatriz Fernandes tinha dado a primeira medalha a Portugal na prova, de prata, em C1 500 metros, igualmente na competição júnior.

O canoísta Pedro Casinha sagrou-se campeão do mundo júnior em K1 200 metros, no segundo pódio da seleção de Portugal nos Mundiais que também são de sub-23 e decorrem até segunda-feira em Montemor-o-Velho.

Casinha impôs-se em 35,66 segundos, deixando o ucraniano Daniil Platash a 27 centésimos e o húngaro Levente Kurucz a 58 centésimos.

"Não podia estar mais feliz com a minha prestação. Foi incrível. Palavras não descrevem o que estou a sentir. Tanto eu, como os meus colegas da seleção, estamos muito felizes. Foi a minha primeira medalha de ouro, agora que venham muitas mais. O segredo? É dar tudo o que tenho, trabalhar ao máximo e é até não aguentar mais na prova", disse o atleta à assessoria da federação de canoagem.

No sábado, Beatriz Fernandes tinha dado a primeira medalha a Portugal na prova, de prata, em C1 500 metros, igualmente na competição júnior.

Hoje, a canoísta foi quarta em C1 200 metros, a 1,02 segundos do ouro da russa Anna Pivovarova, que foi 37 centésimos de segundo mais rápida do que a húngara Reca Opavszky e 49 do que a canadiana Ela Pageau.

Destaque ainda para o olímpico Messias Baptista, em K4 500, que hoje repartiu o quarto lugar na final de K1 200 metros sub-23 com o búlgaro Denislav Tsvetanov, ficando a 66 centésimos do ouro do polaco Jakub Stepun, que se superiorizou ao italiano Flavio Spurio por 44 centésimos e ao eslovaco Matus Jedinak por 49.

No Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, Portugal está representado por 45 canoístas, sendo 26 masculinos e 19 femininos.

A competição reúne cerca de 850 canoístas oriundos de 55 países, num dos maiores desafios logísticos do desporto nacional em tempos de pandemia da covid-19.